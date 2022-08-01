Що відбувається на фронті 1 серпня: оновлена мапа бойових дій в Україні

З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні на ранок на понеділок, 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Liveuamap .

За даними Генштабу, окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута Донецької області, бойові дії продовжуються. Війська РФ також намагалися провести розвідку позицій ЗСУ у напрямку Яковлівки, розвідувальну групу противника знешкоджено.

За даними карти, зруйновано житлові будинки в Авдіївці, російська армія нічним обстрілом знищила одну з найбільших лікарень Миколаєва.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, запорізький напрямок залишається для Росії вразливою ділянкою фронту. Тому військове керівництво РФ вирішило перекинути туди підкріплення.

Зазначимо, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41 тисяч своїх військових.

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