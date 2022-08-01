Что происходит на фронте 1 августа: обновленная карта боевых действий в Украине

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине к утру на понедельник, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Liveuamap .

По данным Генштаба, оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута Донецкой области, боевые действия продолжаются. Войска РФ также пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена.

По данным карты, разрушены жилые дома в Авдеевке, российская армия ночным обстрелом уничтожила одну из самых больших больниц Николаева.

Как сообщалось, по данным британской разведки, запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление.

Отметим, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.

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