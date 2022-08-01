ua ru
Пн, 01 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что происходит на фронте 1 августа: обновленная карта боевых действий в Украине

Новина українською →
Украина, Понедельник 01 августа 2022 11:49
Что происходит на фронте 1 августа: обновленная карта боевых действий в Украине Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине (t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий в Украине к утру на понедельник, 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Liveuamap.

Что происходит на фронте 1 августа: обновленная карта боевых действий в Украине

По данным карты, разрушены жилые дома в Авдеевке, российская армия ночным обстрелом уничтожила одну из самых больших больниц Николаева.

По данным Генштаба, оккупанты ведут наступление в направлении Бахмута Донецкой области, боевые действия продолжаются. Войска РФ также пытались провести разведку позиций ВСУ в направлении Яковлевки, разведывательная группа противника обезврежена.

Как сообщалось, по данным британской разведки, запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление.

Отметим, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара
Ничего критического не произошло: глава Совета НБУ назвал причины скачка курса доллара
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне