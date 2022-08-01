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Що відбувається на фронті 1 серпня: оновлена мапа бойових дій в Україні

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 11:49
Що відбувається на фронті 1 серпня: оновлена мапа бойових дій в Україні Фото: з'явилася оновлена мапа бойових дій в Україні (t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилася актуальна карта бойових дій в Україні на ранок на понеділок, 1 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Liveuamap.

Що відбувається на фронті 1 серпня: оновлена мапа бойових дій в Україні

За даними карти, зруйновано житлові будинки в Авдіївці, російська армія нічним обстрілом знищила одну з найбільших лікарень Миколаєва.

За даними Генштабу, окупанти ведуть наступ у напрямку Бахмута Донецької області, бойові дії продовжуються. Війська РФ також намагалися провести розвідку позицій ЗСУ у напрямку Яковлівки, розвідувальну групу противника знешкоджено.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, запорізький напрямок залишається для Росії вразливою ділянкою фронту. Тому військове керівництво РФ вирішило перекинути туди підкріплення.

Зазначимо, ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже близько 41 тисяч своїх військових.

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