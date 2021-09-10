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Для прохождения отопительного сезона нужна стабильная регуляторная среда, - "ДТЭК Энерго"

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Киев, Пятница 10 сентября 2021 15:31
Для прохождения отопительного сезона нужна стабильная регуляторная среда, - "ДТЭК Энерго" Фото: отопительный сезон в Украине (Виталий Носач, РБК-УКраина)
Автор: Наталия Гурковская

Для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо продолжение политики ограничений спекуляций трейдеров, погашение долгов на балансирующем рынке, а также стабильная ситуация с тарифообразованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального директора ДТЭК "Энерго" Ильдара Салеева.

"Те решения, которые принимались по ограничениям спекуляций на рынке, они должны и дальше действовать. На сегодняшний день нам необходима стабильная и предсказуемая регуляторная среда, чтобы иметь возможность закупать уголь и вести подготовку к отопительному сезону", - сообщил он.

Салеев добавил, что августовские решения регулятора, направленные на прекращение спекуляций трейдеров и посредников, привели к положительным результатам для работы энергосистемы.

"Мы получили первые позитивные тенденции и сигналы, которые позволили в августе получить более-менее экономически положительные тарифы. А это, в свою очередь, позволило генерациям вести работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону", - добавил он.

В то же время он добавил, что компания прилагает все усилия и делает все возможное, чтобы страна могла спокойно пройти отопительный сезон, и у украинцев зимой был и свет, и тепло.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. тонн. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.

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Отопительный сезон
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