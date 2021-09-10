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Для проходження опалювального сезону потрібно стабільне регуляторне середовище, - "ДТЕК Енерго"

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 15:31
Для проходження опалювального сезону потрібно стабільне регуляторне середовище, - "ДТЕК Енерго" Фото: опалювальний сезон в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Для стабільного проходження опалювального сезону необхідно продовження політики обмежень спекуляцій трейдерів, погашення боргів на балансуючому ринку, а також стабільна ситуація з тарифоутворенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ДТЕК "Енерго" Ільдара Салєєва.

"Ті рішення, які приймалися по обмеженням спекуляцій на ринку, вони повинні і далі діяти. На сьогоднішній день нам необхідне стабільне і передбачуване регуляторне середовище, щоб мати можливість купувати вугілля і вести підготовку до опалювального сезону", - повідомив він.

Салєєв додав, що серпневі рішення регулятора, спрямовані на припинення спекуляцій трейдерів і посередників, привели до позитивних результатів для роботи енергосистеми.

"Ми отримали перші позитивні тенденції і сигнали, які дозволили в серпні отримати більш-менш економічно позитивні тарифи. А це, в свою чергу, дозволило генераціям вести роботи, пов'язані з підготовкою до опалювального сезону", - додав він.

У той же час він додав, що компанія докладає всіх зусиль і робить все можливе, щоб країна могла спокійно пройти опалювальний сезон, і в українців взимку був і світло, і тепло.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін, спровокований діями трейдерів-спекулянтів, ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ДК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі по імпорту.

Зокрема, компанія ДТЕК почала поставки вугілля з Польщі, підписавши договір про імпорт 340 тис. тонн. Також ДТЕК почав імпорт з Казахстану.

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Опалювальный сезон
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