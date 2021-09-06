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ДТЭК заключил контракт еще с одним производителем угля в Польше

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 17:49
ДТЭК заключил контракт еще с одним производителем угля в Польше Фото: ДТЭК заключил контракт еще с одним производителем угля в Польше (dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК Энерго" заключила уже второй контракт на закупку угля для тепловых электростанций в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"ДТЭК "Энерго" заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз - на импорт 20 тыс. тонн топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 тонн, уже поступила в Украину", - говорится в сообщении компании.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с границей с Польшей.

Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. тонн топлива из Польши. Из них 60 тыс. тонн - в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн угля и дополнительные 20 тыс. тонн - в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 631 тыс. тонн.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. тонн. 27 августа ДТЭК и "Центрэнерго" договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.

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