UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Прохолодний день і містами дощі: синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 28 вересня (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

У різних регіонах країни прогнозується помітний температурний контраст - від прохолодного заходу до тепліших центральних та південних областей.

У неділю, 28 вересня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Синоптики зазначають, що дощів не буде, за винятком північних областей, де вдень можливі короткочасні опади.

Вітер буде переважно північно-східний, його швидкість складе 5-10 м/с.

Що стосується температури, на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.

Чому легко застудитися восени

Осінні перепади температур, прохолода і вологість знижують опірність організму. В цей період підвищується ризик застуд і вірусних інфекцій, адже люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, де легше поширюються мікроби.

Як вберегтися від застуди

  • Одягайтеся шарами. Кілька легких шарів краще захищають від холоду та дозволяють регулювати тепло.
  • Будьте активними. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають загартувати організм.
  • Дотримуйтеся режиму сну. Повноцінний відпочинок підтримує імунітет.
  • Провітрюйте приміщення. Свіже та вологе повітря знижує ризик зараження.
  • Мийте руки. Гігієна рук зменшує шанс підхопити вірус.
  • Харчуйтеся правильно. Додавайте до раціону продукти з вітамінами С, D, цинком та омега-3.
  • Розгляньте вакцинацію. Щеплення від грипу знижує ризик важких захворювань у сезон вірусів.

Раніше ми писали, що з 24 вересня, в Україні кардинально зміниться погода. Після тепла прийдуть дощі, похолодання та навіть можливі заморозки в окремих регіонах.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко розповіла, що восени треба бути готовими до різкого похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні