Прохолодний день і містами дощі: синоптики дали прогноз на завтра

У різних регіонах країни прогнозується помітний температурний контраст - від прохолодного заходу до тепліших центральних та південних областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
У неділю, 28 вересня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Синоптики зазначають, що дощів не буде, за винятком північних областей, де вдень можливі короткочасні опади.
Вітер буде переважно північно-східний, його швидкість складе 5-10 м/с.
Що стосується температури, на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.
Осінні перепади температур, прохолода і вологість знижують опірність організму. В цей період підвищується ризик застуд і вірусних інфекцій, адже люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, де легше поширюються мікроби.
