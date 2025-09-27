Прохолодний день і містами дощі: синоптики дали прогноз на завтра

Чому легко застудитися восени

Осінні перепади температур, прохолода і вологість знижують опірність організму. В цей період підвищується ризик застуд і вірусних інфекцій, адже люди більше часу проводять у закритих приміщеннях, де легше поширюються мікроби.

Як вберегтися від застуди

Одягайтеся шарами. Кілька легких шарів краще захищають від холоду та дозволяють регулювати тепло.

Кілька легких шарів краще захищають від холоду та дозволяють регулювати тепло. Будьте активними. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають загартувати організм.

Прогулянки на свіжому повітрі допомагають загартувати організм. Дотримуйтеся режиму сну. Повноцінний відпочинок підтримує імунітет.

Повноцінний відпочинок підтримує імунітет. Провітрюйте приміщення. Свіже та вологе повітря знижує ризик зараження.

Свіже та вологе повітря знижує ризик зараження. Мийте руки. Гігієна рук зменшує шанс підхопити вірус.

Гігієна рук зменшує шанс підхопити вірус. Харчуйтеся правильно. Додавайте до раціону продукти з вітамінами С, D, цинком та омега-3.

Додавайте до раціону продукти з вітамінами С, D, цинком та омега-3. Розгляньте вакцинацію. Щеплення від грипу знижує ризик важких захворювань у сезон вірусів.

Раніше ми писали, що з 24 вересня, в Україні кардинально зміниться погода. Після тепла прийдуть дощі, похолодання та навіть можливі заморозки в окремих регіонах.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко розповіла, що восени треба бути готовими до різкого похолодання.