Прохладный день и местами дожди: синоптики дали прогноз на завтра

Почему легко простудиться осенью

Осенние перепады температур, прохлада и влажность снижают сопротивляемость организма. В этот период повышается риск простуд и вирусных инфекций, ведь люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где легче распространяются микробы.

Как уберечься от простуды

Одевайтесь слоями. Несколько легких слоев лучше защищают от холода и позволяют регулировать тепло.

Будьте активными. Прогулки на свежем воздухе помогают закалить организм.

Придерживайтесь режима сна. Полноценный отдых поддерживает иммунитет.

Проветривайте помещение. Свежий и влажный воздух снижает риск заражения.

Мойте руки. Гигиена рук уменьшает шанс подхватить вирус.

Питайтесь правильно. Добавляйте в рацион продукты с витаминами С, D, цинком и омега-3.

Рассмотрите вакцинацию. Прививка от гриппа снижает риск тяжелых заболеваний в сезон вирусов.

