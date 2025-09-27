Прохладный день и местами дожди: синоптики дали прогноз на завтра

В разных регионах страны прогнозируется заметный температурный контраст - от прохладного запада до более теплых центральных и южных областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
В воскресенье, 28 сентября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики отмечают, что дождей не будет, за исключением северных областей, где днем возможны кратковременные осадки.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.
Что касается температуры, на западе и севере страны ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.
Осенние перепады температур, прохлада и влажность снижают сопротивляемость организма. В этот период повышается риск простуд и вирусных инфекций, ведь люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где легче распространяются микробы.
Ранее мы писали, что с 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, чтоосенью надо быть готовыми к резкому похолоданию.