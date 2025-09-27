RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Прохладный день и местами дожди: синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 28 сентября (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

В разных регионах страны прогнозируется заметный температурный контраст - от прохладного запада до более теплых центральных и южных областей.

В воскресенье, 28 сентября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики отмечают, что дождей не будет, за исключением северных областей, где днем возможны кратковременные осадки.

Ветер будет преимущественно северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.

Что касается температуры, на западе и севере страны ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.

 

Почему легко простудиться осенью

Осенние перепады температур, прохлада и влажность снижают сопротивляемость организма. В этот период повышается риск простуд и вирусных инфекций, ведь люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где легче распространяются микробы.

Как уберечься от простуды

  • Одевайтесь слоями. Несколько легких слоев лучше защищают от холода и позволяют регулировать тепло.
  • Будьте активными. Прогулки на свежем воздухе помогают закалить организм.
  • Придерживайтесь режима сна. Полноценный отдых поддерживает иммунитет.
  • Проветривайте помещение. Свежий и влажный воздух снижает риск заражения.
  • Мойте руки. Гигиена рук уменьшает шанс подхватить вирус.
  • Питайтесь правильно. Добавляйте в рацион продукты с витаминами С, D, цинком и омега-3.
  • Рассмотрите вакцинацию. Прививка от гриппа снижает риск тяжелых заболеваний в сезон вирусов.

Ранее мы писали, что с 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, чтоосенью надо быть готовыми к резкому похолоданию.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине