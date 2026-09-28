Прохолодні ночі й антициклон: чого чекати від погоди завтра та з чого почнеться жовтень

Погода 29 вересня порадує більшість областей України лагідним осіннім сонцем. Не менш комфортними очікуються останній день вересня та перший день жовтня.
Докладніше про прогноз на завтра та особливості погоди найближчими днями, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Виходячи з прогнозу спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, синоптичну ситуацію в Україні впродовж 29 вересня визначатиме антициклон - поле високого атмосферного тиску.
Тому в більшості областей очікується погода:
У західних областях вночі та вранці ймовірний місцями туман.
Вітер впродовж вівторка переважатиме північно-східного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с.
Хоча у південній частині України вдень - місцями пориви вітру, до 15-20 м/с.
Температурні показники вночі, за даними Укргідрометцентру, становитимуть в середньому +6...+11°С.
Вдень по Україні - близько +15...+20°С.
Дещо тепліше буде на півдні:
Тим часом найпрохолодніше - у Карпатах:
Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на найближчі три доби, впродовж наступних днів - 30 вересня та 1 жовтня - синоптична ситуація в Україні відчутно не зміниться.
Погода залишатиметься без опадів.
У західних областях вночі та вранці місцями можливі тумани.
Температура повітря найближчим часом очікується в середньому:
Тим часом відчутно прохолодніше буде у Карпатах:
Погода по території Києва та Київської області впродовж 29 вересня очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.
Вітер прогнозують північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря у вівторок вдень:
Пізніше, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати вдень:
Середня температура повітря в місті вночі коливатиметься в межах +9...+11°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.
Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.
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