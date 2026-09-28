Прохолодні ночі й антициклон: чого чекати від погоди завтра та з чого почнеться жовтень

Нагадаємо, раніше ми розповідали про "молоде бабине літо" в Україні - що це й коли насправді приходить осінь.

Крім того, ми пояснювали, чому може "брехати" домашній термометр і як температуру повітря вимірюють точно.

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