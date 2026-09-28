Прохладные ночи и антициклон: чего ждать от погоды завтра и с чего начнется октябрь

Погода 29 сентября порадует большинство областей Украины ласковым осенним солнцем. Не менее комфортными ожидаются последний день сентября и первый день октября.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Исходя из прогноза специалистов Украинского гидрометеорологического центра, синоптическую ситуацию в Украине в течение 29 сентября будет определять антициклон - поле высокого атмосферного давления.
Поэтому в большинстве областей ожидается погода:
В западных областях ночью и утром возможен местами туман.
Ветер в течение вторника будет преобладать северо-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с.
Хотя в южной части Украины днем - местами порывы ветра, до 15-20 м/с.
Температурные показатели ночью, по данным Укргидрометцентра, составят в среднем +6...+11°С.
Днем по Украине - около +15...+20°С.
Немного теплее будет на юге:
Тем временем прохладнее всего - в Карпатах:
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 30 сентября и 1 октября - синоптическая ситуация в Украине ощутимо не изменится.
Погода будет оставаться без осадков.
В западных областях ночью и утром местами возможны туманы.
Температура воздуха в ближайшее время ожидается в среднем:
Тем временем ощутимо прохладнее будет в Карпатах:
Погода по территории Киева и Киевской области 29 сентября ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.
Ветер прогнозируют северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха во вторник днем:
Позже, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
Средняя температура воздуха в городе ночью будет колебаться в пределах +9...+11°С.
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
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