Прохладные ночи и антициклон: чего ждать от погоды завтра и с чего начнется октябрь

Погода 29 сентября порадует большинство областей Украины ласковым осенним солнцем. Не менее комфортными ожидаются последний день сентября и первый день октября.

Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет влиять на погоду 29 сентября

Исходя из прогноза специалистов Украинского гидрометеорологического центра, синоптическую ситуацию в Украине в течение 29 сентября будет определять антициклон - поле высокого атмосферного давления.

Поэтому в большинстве областей ожидается погода:

без осадков ;

; с большим количеством прояснений (с небольшой облачностью).

В западных областях ночью и утром возможен местами туман.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в течение вторника будет преобладать северо-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с.

Хотя в южной части Украины днем - местами порывы ветра, до 15-20 м/с.

Температурные показатели ночью, по данным Укргидрометцентра, составят в среднем +6...+11°С.

Днем по Украине - около +15...+20°С.

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Немного теплее будет на юге:

ночью +9...+14°С;

днем +18...+23°С.

Тем временем прохладнее всего - в Карпатах:

ночью +1...+6°С;

днем +10...+15°С.

Особенности погоды в Украине во вторник, 29 сентября (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли синоптическая ситуация позже

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 30 сентября и 1 октября - синоптическая ситуация в Украине ощутимо не изменится.

Погода будет оставаться без осадков.

В западных областях ночью и утром местами возможны туманы.

Температура воздуха в ближайшее время ожидается в среднем:

ночью - около +4...+11°С (на юге страны - до +14°С);

днем - около +15...+23°С.

Тем временем ощутимо прохладнее будет в Карпатах:

ночью +1...+6°С;

днем +10...+15°С.

Прогноз погоды в Украине на 29 сентября - 1 октября (скриншот: meteo.gov.ua)

К чему готовиться в Киеве и по области

Погода по территории Киева и Киевской области 29 сентября ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.

Ветер прогнозируют северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +9...+11°С;

по области +6...+11°С.

Температура воздуха во вторник днем:

в Киеве +18...+20°С;

по области +15...+20°С.

Позже, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:

30 сентября - около +17°С (в среднем);

- около +17°С (в среднем); 1 октября - около +18°С (в среднем).

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Средняя температура воздуха в городе ночью будет колебаться в пределах +9...+11°С.