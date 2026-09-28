Прохладные ночи и антициклон: чего ждать от погоды завтра и с чего начнется октябрь
Погода 29 сентября порадует большинство областей Украины ласковым осенним солнцем. Не менее комфортными ожидаются последний день сентября и первый день октября.
Подробнее о прогнозе на завтра и особенностях погоды в ближайшие дни, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что будет влиять на погоду 29 сентября
Исходя из прогноза специалистов Украинского гидрометеорологического центра, синоптическую ситуацию в Украине в течение 29 сентября будет определять антициклон - поле высокого атмосферного давления.
Поэтому в большинстве областей ожидается погода:
- без осадков;
- с большим количеством прояснений (с небольшой облачностью).
В западных областях ночью и утром возможен местами туман.
Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в течение вторника будет преобладать северо-восточного направления, со скоростью 7-12 м/с.
Хотя в южной части Украины днем - местами порывы ветра, до 15-20 м/с.
Температурные показатели ночью, по данным Укргидрометцентра, составят в среднем +6...+11°С.
Днем по Украине - около +15...+20°С.
Немного теплее будет на юге:
- ночью +9...+14°С;
- днем +18...+23°С.
Тем временем прохладнее всего - в Карпатах:
- ночью +1...+6°С;
- днем +10...+15°С.
Особенности погоды в Украине во вторник, 29 сентября (инфографика: РБК-Украина)
Изменится ли синоптическая ситуация позже
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на ближайшие трое суток, в течение следующих дней - 30 сентября и 1 октября - синоптическая ситуация в Украине ощутимо не изменится.
Погода будет оставаться без осадков.
В западных областях ночью и утром местами возможны туманы.
Температура воздуха в ближайшее время ожидается в среднем:
- ночью - около +4...+11°С (на юге страны - до +14°С);
- днем - около +15...+23°С.
Тем временем ощутимо прохладнее будет в Карпатах:
- ночью +1...+6°С;
- днем +10...+15°С.
Прогноз погоды в Украине на 29 сентября - 1 октября (скриншот: meteo.gov.ua)
К чему готовиться в Киеве и по области
Погода по территории Киева и Киевской области 29 сентября ожидается с небольшой облачностью. Без осадков.
Ветер прогнозируют северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +9...+11°С;
- по области +6...+11°С.
Температура воздуха во вторник днем:
- в Киеве +18...+20°С;
- по области +15...+20°С.
Позже, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать днем:
- 30 сентября - около +17°С (в среднем);
- 1 октября - около +18°С (в среднем).
График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)
Средняя температура воздуха в городе ночью будет колебаться в пределах +9...+11°С.
Напомним, ранее мы рассказывали о "молодом бабьем лете" в Украине - что это и когда на самом деле приходит осень.
Кроме того, мы объясняли, почему может "врать" домашний термометр и как температуру воздуха измеряют точно.
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