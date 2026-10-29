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Прохолодна погода та дощі у частині України: синоптики дали прогноз на сьогодні

07:00 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Прохолодна погода та дощі у частині України: синоптики дали прогноз на сьогодні Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 29 жовтня (колаж РБК-Україна)
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В Україні сьогодні, 29 жовтня, очікується прохолодна погода. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У південній частині, більшості центральних та північних областей помірні дощі. На решті території без істотних опадів.

У західних, місцями у Житомирській та Вінницькій областях вранці туман.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни 12-17°.

Прохолодна погода та дощі у частині України: синоптики дали прогноз на сьогодні
Фото: якою буде погода в Україні 29 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, прогнозуються дощі.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 7-12°, у Києві близько 10°.

Нагадаємо, раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.

Тим часом у Карпатах вдарив мороз і випав сніг.

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