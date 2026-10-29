Прохолодна погода та дощі у частині України: синоптики дали прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні, 29 жовтня, очікується прохолодна погода. У низці регіонів прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень 7-12°, у Києві близько 10°.

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, прогнозуються дощі.

Температура вдень 7-12°, на Закарпатті, півдні та сході країни 12-17°.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У західних, місцями у Житомирській та Вінницькій областях вранці туман.

У південній частині, більшості центральних та північних областей помірні дощі. На решті території без істотних опадів.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, раніше синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.

Тим часом у Карпатах вдарив мороз і випав сніг.