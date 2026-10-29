Прохладная погода и дожди в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

В Украине сегодня, 29 октября, ожидается прохладная погода. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 7-12 °, в Киеве около 10 °.

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, прогнозируются дожди.

Температура днем 7-12°, в Закарпатье, юге и востоке страны 12-17°.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В западных местами в Житомирской и Винницкой областях утром туман.

В южной части, большинстве центральных и северных областей умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.

Тем временемв Карпатах ударил мороз и выпал снег.