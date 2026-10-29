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Прохладная погода и дожди в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня

07:00 29.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Прохладная погода и дожди в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 29 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 29 октября, ожидается прохладная погода. В ряде регионов прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В южной части, большинстве центральных и северных областей умеренные дожди. На остальной территории без существенных осадков.

В западных местами в Житомирской и Винницкой областях утром туман.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 7-12°, в Закарпатье, юге и востоке страны 12-17°.

Прохладная погода и дожди в Украине: синоптики дали прогноз на сегодня
Фото: какой будет погода в Украине 29 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями, прогнозируются дожди.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 7-12 °, в Киеве около 10 °.

Напомним, ранее синоптики поделились климатическими особенностями ноября в Украине - как "традиционными" показателями для этого периода, так и предварительным прогнозом на последний месяц осени 2026 года.

Тем временемв Карпатах ударил мороз и выпал снег.

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