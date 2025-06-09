Прохолода та сонце: чого чекати від погоди в Україні 10 червня

Погода 10 червня принесе в Україну свіжість і сонце. На заході та півночі температура буде комфортною.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Температура в Україні знизилася, повітря стало свіжішим і комфортнішим. Спека ще тримається на сході, півдні та Дніпропетровщині, де показники сягають +30 і вище, але вже найближчими днями там очікується охолодження.
10 червня на заході країни температура коливатиметься від +18 до +22 градусів, на півночі – +20…+23, у центрі - від +21 на Вінниччині до +28…+30 у Дніпропетровській області. На півдні та сході повітря прогріється до +27…+32 градусів.
Погоду переважно визначатиме сухий антициклон, тому опадів буде мало. Лише на Луганщині можливі короткочасні грозові дощі.
Цього тижня в Україні збережеться помірна, комфортна температура, спека на сході та півдні поступово спаде.
У столиці завтра буде сонячно, без опадів, температура триматиметься на рівні +20…+22 градуси.
Температура води в морських курортах: Одеса - 20°, Ялта - 19°, Бердянськ - 21°.
Раніше синоптики підбили погодні підсумки третьої декади травня 2025 року та розповіли, які саме садові й городні культури найбільше постраждали від негоди наприкінці весни.
А ще фахівці повідомили, що метеорологічне літо вже розпочалося на території України, втім ще не охопило всі регіони.
Також ми писали, що погода у Львові встановила кілька історичних температурних рекордів.
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