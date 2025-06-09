Прохлада и солнце: чего ждать от погоды в Украине 10 июня

Погода 10 июня принесет в Украину свежесть и солнце. На западе и севере температура будет комфортной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Температура в Украине снизилась, воздух стал свежее и комфортнее. Жара еще держится на востоке, юге и Днепропетровщине, где показатели достигают +30 и выше, но уже в ближайшие дни там ожидается охлаждение.
10 июня на западе страны температура будет колебаться от +18 до +22 градусов, на севере - +20...+23, в центре - от +21 в Винницкой области до +28...+30 в Днепропетровской области. На юге и востоке воздух прогреется до +27...+32 градусов.
Погоду преимущественно будет определять сухой антициклон, поэтому осадков будет мало. Только на Луганщине возможны кратковременные грозовые дожди.
На этой неделе в Украине сохранится умеренная, комфортная температура, жара на востоке и юге постепенно спадет.
В столице завтра будет солнечно, без осадков, температура будет держаться на уровне +20...+22 градуса.
Температура воды в морских курортах: Одесса - 20°, Ялта - 19°, Бердянск - 21°.
Ранее синоптики подвели погодные итоги третьей декады мая 2025 года и рассказали, какие именно садовые и огородные культуры больше всего пострадали от непогоды в конце весны.
А еще специалисты сообщили, что метеорологическое лето уже началось на территории Украины, впрочем еще не охватило все регионы.
Также мы писали, что погода во Львове установила несколько исторических температурных рекордов.
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