Прохлада и солнце: чего ждать от погоды в Украине 10 июня

Погода в Украине

Температура в Украине снизилась, воздух стал свежее и комфортнее. Жара еще держится на востоке, юге и Днепропетровщине, где показатели достигают +30 и выше, но уже в ближайшие дни там ожидается охлаждение.

10 июня на западе страны температура будет колебаться от +18 до +22 градусов, на севере - +20...+23, в центре - от +21 в Винницкой области до +28...+30 в Днепропетровской области. На юге и востоке воздух прогреется до +27...+32 градусов.

Погоду преимущественно будет определять сухой антициклон, поэтому осадков будет мало. Только на Луганщине возможны кратковременные грозовые дожди.

На этой неделе в Украине сохранится умеренная, комфортная температура, жара на востоке и юге постепенно спадет.

Погода в Киеве

В столице завтра будет солнечно, без осадков, температура будет держаться на уровне +20...+22 градуса.

Температура воды

Температура воды в морских курортах: Одесса - 20°, Ялта - 19°, Бердянск - 21°.