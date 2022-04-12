Проходят крайне тяжело: Подоляк о словах Путина касаемо тупика в переговорах

"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжкий. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Российская Федерация, как и всегда, продолжает публично давить на переговорный процесс путем публичных заявлений.

"Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - добавил Подоляк.

Отметим, что тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Киев якобы отошел от договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в Стамбуле, из-за чего переговорный процесс зашел в тупик.