Проходят крайне тяжело: Подоляк о словах Путина касаемо тупика в переговорах
Переговоры между Россией и Украиной сейчас проходят крайне тяжело. Несмотря на тяжелый эмоциональный фон, украинская сторона работает в прозрачных рамках, защищая наши ценности, когда российская продолжает публично давить на процесс.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжкий. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными", - заявил Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, Российская Федерация, как и всегда, продолжает публично давить на переговорный процесс путем публичных заявлений.
"Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - добавил Подоляк.
Отметим, что тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Киев якобы отошел от договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в Стамбуле, из-за чего переговорный процесс зашел в тупик.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин убежден в том, что переговоры между странами удалось начать якобы благодаря Лукашенко. Также недавно в Кремле предложили включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности.
Война России против Украины длится сорок восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.