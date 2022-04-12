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Проходят крайне тяжело: Подоляк о словах Путина касаемо тупика в переговорах

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 18:00
Проходят крайне тяжело: Подоляк о словах Путина касаемо тупика в переговорах Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

Переговоры между Россией и Украиной сейчас проходят крайне тяжело. Несмотря на тяжелый эмоциональный фон, украинская сторона работает в прозрачных рамках, защищая наши ценности, когда российская продолжает публично давить на процесс.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если коротко. Переговоры проходят крайне тяжело. Онлайн в рабочих подгруппах. Но проходят. Понятно, что эмоциональный фон сегодня в переговорном процессе тяжкий. Понятно, что украинская делегация работает исключительно в рамках, которые являются проукраинскими и прозрачными", - заявил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Российская Федерация, как и всегда, продолжает публично давить на переговорный процесс путем публичных заявлений.

"Понятно также, что российская сторона придерживается своей традиционной тактики публично давить на переговорный процесс, в том числе за счет определенных публичных заявлений", - добавил Подоляк.

Отметим, что тем временем президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Киев якобы отошел от договоренностей, которые были достигнуты во время встречи в Стамбуле, из-за чего переговорный процесс зашел в тупик.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Путин убежден в том, что переговоры между странами удалось начать якобы благодаря Лукашенко. Также недавно в Кремле предложили включить Беларусь в число стран-гарантов безопасности.

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