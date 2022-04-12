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Проходять вкрай важко: Подоляк про слова Путіна щодо глухого кута в переговорах

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Вівторок 12 квітня 2022 18:00
Проходять вкрай важко: Подоляк про слова Путіна щодо глухого кута в переговорах Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Переговори між Росією та Україною наразі проходять вкрай важко. Попри тяжкий емоційний фон, українська сторона працює в прозорих рамках, захищаючи наші цінності, коли російська продовжує публічно тиснути на процес.

Про це в коментарі для РБК-Україна розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Якщо коротко. Переговори проходять вкрай важко. Онлайн в робочих підгрупах. Але проходять. Зрозуміло, що емоційний фон сьогодні в переговорному процесі тяжкий. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в рамках, які є проукраїнськими та прозорими", - заявив Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, Російська Федерація, як і завжди, продовжує публічно тиснути на переговорний процес шляхом публічних заяв.

"Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснуту на переговорний процес, в тому числі за рахунок певних публічних заяв", - додав Подоляк.

Відзначимо, що тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Київ, нібито, відійшов від домовленостей, які були досягнуті під час зустрічі в Стамбулі, через що переговорний процес зайшов у глухий кут.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Путін переконаний у тому, що переговори між країнами вдалося розпочати, нібито, завдяки Лукашенку. Також нещодавно в Кремлі запропонували включити Білорусь в число країн-гарантів безпеки.

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