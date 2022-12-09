Як світ допомагає Україні у відновленні енергетичної інфраструктури: відповідь Шмигаля

Україна продовжує активно працювати над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури. Водночас отримує важливу допомогу від міжнародних партнерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як відзначив прем'єр-міністр, серед міжнародних партнерів, які допомагають Україні у подоланні наслідків розв'язаної війни:

"Не лише уряди, але й бізнеси та звичайні громадяни демонструють солідарність із нашою країною", - пише Шмигаль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, дефіцит в енергосфері України триватиме принаймні під час осінньо-зимового періоду.

Тим часом в Донецькій області енергетики разом зі з ЗСУ відновили електропостачання для понад 15 тисяч родин.

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