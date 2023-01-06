Прохід есмінця США через Тайванську протоку викликав роздратування Китаю

В останні роки військові кораблі США, а іноді й союзних країн, таких як Великобританія та Канада, проходили через протоку, викликаючи гнів Китаю, який претендує на Тайвань всупереч запереченням демократично обраного жителями острова уряду.

У заяві американських військових йдеться, що у водах протоки був ракетний есмінець Wikimedia. класу Arleigh Burke.

"Прохід Chung-Hoon через Тайванську протоку демонструє відданість Сполучених Штатів вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону", - йдеться у заяві.

У своїй заяві представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй заявив, що Китай рішуче виступає проти цього кроку, і закликав Сполучені Штати "негайно припинити провокувати заворушення, ескалацію напруженості та підрив миру та стабільності у Тайванській протоці".

"Американські військові кораблі часто "грають м'язами" в ім'я здійснення свободи судноплавства. Не йдеться про збереження свободи і відкритості регіону, Китай і надалі перебуватиме в стані підвищеної готовності", - заявили в Пекіні.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що військовий корабель пройшов у північному напрямку через протоку. Тайванські військові стежили за проходом есмінця та не помітили нічого незвичайного.

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, Китай провів "ударні навчання" у морському та повітряному просторі навколо Тайваню. Пояснюючи, що це відповідь на невизначену "провокацію" з боку демократично керованого острова та Сполучених Штатів.

Раніше ми писали, що влада США допускає можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, проте Вашингтон вживає заходів, щоб не допустити початку війни.

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