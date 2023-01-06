Проход эсминца США через Тайваньский пролив вызвал раздражение Китая

В последние годы военные корабли США, а иногда и союзных стран, таких как Великобритания и Канада, проходили через пролив, вызывая гнев Китая, который претендует на Тайвань вопреки возражениям демократически избранного жителями острова правительства.

В заявлении американских военных говорится, что в водах пролива находился ракетный эсминец Wikimedia. класса Arleigh Burke.

"Проход Chung-Hoon через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - говорится в заявлении.

В своем заявлении представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай решительно выступает против этого шага, и призвал Соединенные Штаты "немедленно прекратить провоцировать беспорядки, эскалацию напряженности и подрыв мира и стабильности в Тайваньском проливе".

"Американские военные корабли часто “играют мускулами” во имя осуществления свободы судоходства. Речь не идет о сохранении свободы и открытости региона, Китай будет и впредь находиться в состоянии повышенной готовности", - заявили в Пекине.

Министерство обороны Тайваня заявило, что военный корабль прошел в северном направлении через пролив. Тайваньские военные следили за проходом эсминца и не заметили ничего необычного.

Напомним, вчера, 26 декабря, Китай провел "ударные учения" в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Объясняя, что это ответ на неопределенную "провокацию" со стороны демократически управляемого острова и Соединенных Штатов.

Ранее мы писали, что власти США допускают возможность боевых действий Китая против Тайваня, однако Вашингтон принимает меры, чтобы не допустить начала войны.

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