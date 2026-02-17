Прохання Зеленського: нові подробиці присутності Європи на переговорах в Женеві

Участь ЄС у переговорах

Нагадаємо, раніше лідери країн Європи неодноразово заявляли про те, що ЄС має отримати місце за столом переговорів між Україною, Росією і США.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон казав, що без участі ЄС в переговорному процесі не вдасться досягти миру. Він також зазначив, що Європа має відновити дипломатичні контакти з РФ.

Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України, а також допомагають їй фінансово.

РБК-Україна раніше писало, що 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США.

Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі о 14:55. Він також оприлюднив відповідні фотографії та зазначив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".