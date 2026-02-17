Прохання Зеленського: нові подробиці присутності Європи на переговорах в Женеві

Сьогодні, 17 лютого, до переговорів у Женеві між Україною, США та РФ долучились представники країн Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне джерело.
Джерело розповіло, що представники європейських країн долучились до переговорів на прохання президента України Володимира Зеленського.
"Президент обговорював це з американцями, щоб Європа була представлена", - сказав співрозмовник видання.
Він додав, що сьогодні українська делегація ще буде говорити з європейцями, після чого доповість Зеленському про всі переговори.
Видання La Repubblica повідомило, що Італія, Франція, Німеччина і Британія відправили своїх представників на третій раунд тристоронніх переговорів в Женеві.
За даними видання, чиновники чотирьох країн "стежать" за черговим раундом мирних переговорів.
Нагадаємо, раніше лідери країн Європи неодноразово заявляли про те, що ЄС має отримати місце за столом переговорів між Україною, Росією і США.
Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон казав, що без участі ЄС в переговорному процесі не вдасться досягти миру. Він також зазначив, що Європа має відновити дипломатичні контакти з РФ.
Крім того, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявляв, що європейські країни заслужили місце за столом переговорів, оскільки вони фінансують закупівлі зброї для України, а також допомагають їй фінансово.
РБК-Україна раніше писало, що 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США.
Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі о 14:55. Він також оприлюднив відповідні фотографії та зазначив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".