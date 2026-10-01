Прохання України про нову фінансову допомогу не знаходить схвалення в Європі, - Le Monde

Нове прохання України про гроші не знаходить поки схвалення в Брюсселі. Для Європи таке рішення є важким, особливо з огляду на вибори у низці держав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.
Як пише видання, 29 вересня у штаб-квартирі Єврокомісії відбулася зустріч, включаючи представників країн G7, Норвегії і Південної Кореї, а також МВФ. Ціль полягала в тому, щоб оцінити потреби України, яка вже запитує додаткову допомогу, незважаючи на вже виділену підтримку.
"Таке відчуття, що ми поливаємо пустелю", - сказав один із європейських дипломатів.
Незважаючи на найважчу ситуацію в Україні, цей останній запит на додаткову допомогу важко прийняти в Брюсселі, особливо з огляду на політичний момент.
Згідно з матеріалом Le Monde, 27 країн блоку ведуть активні переговори щодо наступного багаторічного бюджету ЄС, який включає виділення 100 млрд євро для України на період 2028-2034 років. Проте Німеччина та її союзники хочуть скоротити цей бюджет на кілька сотень млрд євро, тому оголошення про нову допомогу Україні – це складне завдання.
Крім того, на 2027 рік заплановано низку найважливіших національних виборів, де питання фінансування України особливо чутливе. Зокрема, йдеться про вибори у Франції, Іспанії, Польщі та Італії. Як відомо, ймовірний кандидат і фаворит у опитуваннях у Франції Марін Ле Пен вже заявила, що має намір припинити всю фінансову допомогу Україні у разі перемоги на виборах.
Але зараз Брюссель тягне час.
"Ми чекаємо на подробиці про потреби і подивимося, як ми зможемо їх задовольнити. Обговорення очікується на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або навіть на засіданні Європейської ради в середині жовтня", - сказав один із європейських дипломатів.
Нагадаємо, нещодавно спікер Єврокомісії заявив, що Україна до кінця цього року може отримати близько 37 млрд євро фінансової підтримки. Однак він додав, що подальші виплати безпосередньо залежать від просування реформ.
Також ми писали, що нещодавно глава ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс закликав міжнародних партнерів прискорити надання фінансової допомоги Україні через зростання дефіциту бюджету перед зимовим періодом.
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