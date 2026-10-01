Прохання України про нову фінансову допомогу не знаходить схвалення в Європі, - Le Monde

Як пише видання, 29 вересня у штаб-квартирі Єврокомісії відбулася зустріч, включаючи представників країн G7, Норвегії і Південної Кореї, а також МВФ. Ціль полягала в тому, щоб оцінити потреби України, яка вже запитує додаткову допомогу, незважаючи на вже виділену підтримку.

"Таке відчуття, що ми поливаємо пустелю", - сказав один із європейських дипломатів.

Незважаючи на найважчу ситуацію в Україні, цей останній запит на додаткову допомогу важко прийняти в Брюсселі, особливо з огляду на політичний момент.

Згідно з матеріалом Le Monde, 27 країн блоку ведуть активні переговори щодо наступного багаторічного бюджету ЄС, який включає виділення 100 млрд євро для України на період 2028-2034 років. Проте Німеччина та її союзники хочуть скоротити цей бюджет на кілька сотень млрд євро, тому оголошення про нову допомогу Україні – це складне завдання.

Крім того, на 2027 рік заплановано низку найважливіших національних виборів, де питання фінансування України особливо чутливе. Зокрема, йдеться про вибори у Франції, Іспанії, Польщі та Італії. Як відомо, ймовірний кандидат і фаворит у опитуваннях у Франції Марін Ле Пен вже заявила, що має намір припинити всю фінансову допомогу Україні у разі перемоги на виборах.

Але зараз Брюссель тягне час.

"Ми чекаємо на подробиці про потреби і подивимося, як ми зможемо їх задовольнити. Обговорення очікується на зустрічі міністрів фінансів 9 жовтня або навіть на засіданні Європейської ради в середині жовтня", - сказав один із європейських дипломатів.