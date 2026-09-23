В ЄС зробили заяву про підтримку України: гроші є - потрібні реформи
Україна може отримати майже 37 мільярдів євро фінансової підтримки від Європейського Союзу до кінця 2026 року. Тим не менш, подальше надання виплат напряму залежить від просування реформ.
Про це заявив речник Європейської комісії, повідомляє РБК-Україна.
У Єврокомісії зазначають, що загалом для України до кінця 2026 року залишається 36,7 мільярда євро фінансової підтримки.
Із цієї суми 30,1 мільярда євро доступні в межах програми кредитування Ukraine Support Loan, зокрема 16,6 мільярда євро призначені для розбудови оборонно-промислового комплексу та 13,5 мільярда євро для бюджетної підтримки.
Додатково країні доступні ще 6,45 мільярда євро бюджетної підтримки через інструмент Ukraine Facility. Водночас виплата майже 20 мільярдів євро з цих бюджетних коштів залежить від виконання узгоджених вимог.
Головна умова - виконання реформ
У Євросоюзі наголошують, що надання грошей тісно пов'язане з реформами, у тому числі в сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Порядок денний перетворень вже узгоджено з українською владою та ратифіковано Верховною Радою.
"Збереження цієї підтримки йде пліч-о-пліч із порядком денним реформ в Україні", - наголосив речник Єврокомісії.
Він також додав, що реалізація цих змін має рухатися далі.
"Тому важливо, щоб реалізація зараз рухалася вперед", - підкреслив речник.
Єврокомісари Валдіс Домбровскіс та Олівер Варгеї вже направили лист до Верховної Ради та прем'єр-міністра України із нагадуванням про необхідність дотримання цих умов.
Допомога ЄС для України
Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз виділив Україні майже 224,5 мільярда євро загальної підтримки.
З початку 2026 року країна вже отримала 14,9 мільярда євро за програмою Ukraine Support Loan та 2,8 мільярда євро в межах Ukraine Facility.
Європейський Союз та міжнародні партнери продовжують шукати шляхи для стабілізації фінансової системи України, а також її підтримки у критичний період.
Зокрема, ЄС закликає міжнародних партнерів терміново прискорити надання фінансової допомоги Україні через зростання дефіциту бюджету напередодні зимового періоду.
Водночас подальше розширення фінансування з боку Брюсселя лишається прямо прив'язаним до чіткого переліку вимог. Під час останніх переговорів керівництво ЄС висунуло Україні низку умов для посилення підтримки.