В ЄС закликають партнерів терміново допомогти Україні з грошима

Європейський Союз закликає міжнародних партнерів прискорити надання фінансової допомоги Україні через зростання дефіциту її бюджету перед зимовим періодом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Потреба у додатковому фінансуванні

Під час зустрічі з міністрами фінансів блоку в Дубліні, до яких долучилися колеги з Великої Британії, Швейцарії та Канади, голова ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс нагадав про початковий план розподілу допомоги.

"Коли ми пропонували позику на підтримку України, ідея полягала в тому, що вона має покрити близько двох третин фінансових потреб України, а одну третину мають покрити інші міжнародні партнери", - підкреслив Домбровскіс.

Він додав, що Україна стикається з більшими потребами у фінансуванні, оскільки агресія Росії посилюється, але розбіжність у цифрах можна усунути за відносно короткий час.

Який дефіцит бюджету очікується

Раніше ЄС затвердив пакет позик на 90 мільярдів євро (103 мільярди доларів) для підтримки Києва на 2026-2027 роки. Проте через масштабні військові витрати утворився дефіцит у розмірі близько 27 мільярдів доларів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко, який також взяв участь у зустрічі, повідомив, що нестача коштів у 2027 році може сягнути щонайменше 32 мільярдів доларів.

Наразі Міжнародний валютний фонд разом із Єврокомісією оцінюють остаточні потреби України на наступні роки.

ЄС активізує тиск на інші країни, зокрема Японію та Велику Британію. Це питання стане одним із головних під час Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.