Просьба Украины о новой финансовой помощи не находит одобрения в Европе, - Le Monde

Новая просьба Украины о деньгах не не находит пока одобрения в Как пишет издание, 29 сентября в штаб-квартире Еврокомиссии состоялась встреча, включая представителей стран G7, Норвегии и Южной Кореи, а также МВФ. Цель состояла в том, чтобы оценить потребности Украины, которая уже запрашивает дополнительную помощь, несмотря на уже выделенную поддержку.

"Такое ощущение, что мы поливаем пустыню", - сказал один из европейских дипломатов.

Несмотря на тяжелейшую ситуацию в Украине, этот последний запрос на дополнительную помощь трудно принять в Брюсселе, особенно учитывая политический чувствует момент.

Согласно материалу Le Monde, 27 стран блока ведут активные переговоры по следующему многолетнему бюджету ЕС, который включает выделение 100 млрд евро для Украины на период 2028-2034 годов. Однако Германия и ее союзники хотят сократить этот бюджет на несколько сотен млрд евро, поэтому объявление о новой помощи Украине - это сложная задача.

Кроме того, на 2027 год запланирован ряд важнейших национальных выборов, где вопрос финансирования Украины особенно чувствителен. В частности, речь о выборах во Франции, Испании, Польше и Италии. Как известно, вероятный кандидат и фаворит в опросах во Франции Марин Ле Пен уже заявила, что намерена прекратить всю финансовую помощь Украине в случае победы на выборах.

Но на данный момент Брюссель тянет время.

"Мы ждем подробностей о потребностях и посмотрим, как мы сможем их удовлетворить. Обсуждение ожидается на встрече министров финансов 9 октября или даже на заседании Европейского совета в середине октября", - сказал изданию один из европейских дипломатов.