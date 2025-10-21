Прогриміло два вибухи. Норвезькі F-35 перехопили російський Іл-20 над Баренцевим морем

Норвегія піднімала в повітря свої винищувачі F-35 для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Жителі одного з міст на півночі Норвегії чули вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Altaposten.
За даними видання, близько 11:18 жителі міста Алта почули два вибухи, а будівлі та вікна в центрі населеного пункту затремтіли. Це сталося в той момент, коли літаки F-35 пронеслися над містом.
"Можу підтвердити, що два F-35 виконували політ, і вибухи сталися, коли вони подолали звуковий бар'єр. Більше поки сказати не можу", - розповів у коментарі Altaposten прессекретар ВПС Норвегії, майор Стьян Рен.
Пізніше в норвезьких Військово-повітряних силах підтвердили, що літаки піднімали по тривозі в рамках так званої місії QRA (оперативне чергування з перехоплення).
Під час польоту два F-35 ідентифікували російський розвідувальний літак Іл-20.
"Російський літак був виявлений у міжнародному повітряному просторі, на північ від Фіннмарка. Це була рутинна операція, без будь-якої драматичності", - зазначили в командуванні ВПС Норвегії.
Нагадаємо, російські військові літаки вже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО.
Зокрема, у вересні Росія направила одразу три своїх МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Такі літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".
За інформацією ЗМІ, російські літаки пролетіли зовсім недалеко від Талліна.
На цьому тлі союзники НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. У підсумковій заяві Альянс наголосив, що такі провокації Росії ставлять під загрозу життя людей. При цьому в НАТО пообіцяли, що для самозахисту застосовуватимуть усі необхідні методи.