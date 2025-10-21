UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Прогриміло два вибухи. Норвезькі F-35 перехопили російський Іл-20 над Баренцевим морем

Ілюстративне фото: F-35 Норвегії перехопили російський літак-розвідник (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Норвегія піднімала в повітря свої винищувачі F-35 для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20. Жителі одного з міст на півночі Норвегії чули вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Altaposten.

За даними видання, близько 11:18 жителі міста Алта почули два вибухи, а будівлі та вікна в центрі населеного пункту затремтіли. Це сталося в той момент, коли літаки F-35 пронеслися над містом.

"Можу підтвердити, що два F-35 виконували політ, і вибухи сталися, коли вони подолали звуковий бар'єр. Більше поки сказати не можу", - розповів у коментарі Altaposten прессекретар ВПС Норвегії, майор Стьян Рен.

Пізніше в норвезьких Військово-повітряних силах підтвердили, що літаки піднімали по тривозі в рамках так званої місії QRA (оперативне чергування з перехоплення).

Під час польоту два F-35 ідентифікували російський розвідувальний літак Іл-20.

"Російський літак був виявлений у міжнародному повітряному просторі, на північ від Фіннмарка. Це була рутинна операція, без будь-якої драматичності", - зазначили в командуванні ВПС Норвегії.

Провокації Росії

Нагадаємо, російські військові літаки вже неодноразово порушували повітряний простір країн НАТО.

Зокрема, у вересні Росія направила одразу три своїх МіГ-31 у повітряний простір Естонії. Такі літаки можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

За інформацією ЗМІ, російські літаки пролетіли зовсім недалеко від Талліна.

На цьому тлі союзники НАТО провели консультації відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору. У підсумковій заяві Альянс наголосив, що такі провокації Росії ставлять під загрозу життя людей. При цьому в НАТО пообіцяли, що для самозахисту застосовуватимуть усі необхідні методи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНорвегіяРосавіація