Прогріє до +36: де і коли в Україні буде найспекотніше (карта)

Найближчим часом погода у деяких областях України може бути з короткочасними дощами та місцями - навіть з грозами. Водночас температура повітря у певних містах підніметься вже до +36 градусів за Цельсієм.
Докладніше про те, що буде з погодою в Україні впродовж поточного тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Впродовж вівторка, 22 липня, на більшій частині території України переважатиме хмарна погода з проясненнями.
Місцями ймовірні короткочасні дощі. Подекуди - з грозами.
Найпрохолодніше буде у деяких західних областях, де стовпчики термометрів вдень підніматимуться до 23-25°C.
Тим часом у місті Первомайськ Миколаївської області прогнозують 34-36°C.
У Києві ж в цей день очікується близько 28-30 градусів тепла.
У середу, 23 липня, у більшості областей України прогнозують мінливу хмарність і суху погоду без опадів.
Короткочасний дощ ймовірний місцями у Сумській, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.
Температура повітря у більшості західних областей вдень підніметься до 24-26°C. У Львові та Чернівцях прогнозують 25-27°C, а в Ужгороді - навіть 27-28°C.
У Києві в цей день очікується 25-27 градусів вище нуля.
Впродовж четверга, 24 липня, найменші значення денної температури ймовірні у деяких західних і північних областях - близько 25-27°C.
Тим часом до +36°C обіцяють у Запоріжжі, в Миколаєві, в Херсоні та у Сімферополі.
У Києві температура повітря вдень підніметься до 26-28°C.
При цьому погода по всій Україні переважатиме з невеликою хмарністю та без опадів.
У п'ятницю, 25 липня, на заході України погода знову буде хмарною з проясненнями. Місцями ймовірний короткочасний дощ.
Температура повітря вдень в середньому - від 26 до 28 градусів тепла.
Найспекотніше при цьому - до +34 може бути на півдні.
У Києві синоптики прогнозують 27-29°C.
Впродовж суботи, 26 липня, температура повітря у більшості областей на заході може знизитись до 24-26°C (найтепліше залишатиметься в Ужгороді та Чернівцях).
У Києві ситуація практично не зміниться. Там прогнозують мінливу хмарність (без опадів) і денну температуру повітря 27-29°C.
Найспекотніше буде знову у Первомайську Миколаївської області - до 35°C.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як погода на початку липня "вдарила" по врожаю - які культури постраждали від спеки й злив найбільше.
Крім того, ми пояснювали, як спеціалісти в Україні "записують" сонце - фіксують тривалість сонячного сяйва та чому радять носити сонцезахисні окуляри навіть тоді, коли на небі хмари.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Українського гідрометеорологічного центру (карти, опубліковані на офіційному сайті УкрГМЦ).
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