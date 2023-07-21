Прогріє до +32, але місцями дощі з грозами: погода на сьогодні

Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вночі по всій території, крім заходу, вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях та Криму короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність. Вночі очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без опадів.

Температура по Києву вночі 15-17°, вдень 23-25°, по області вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Європі готуються до рекордних температур

У деяких регіонах оголосили червоний рівень небезпеки, оскільки через спеку мешканці почали втрачати свідомість, одна людина загинула. Очікується, що в Італії температура може сягнути 49 градусів.

До того ж, РБК-Україна розповідало, як екстремальні температури впливають на туризм.

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