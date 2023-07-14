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Червоний рівень небезпеки. У європейських країнах готуються до рекордних температур

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П'ятниця 14 липня 2023 13:26
Червоний рівень небезпеки. У європейських країнах готуються до рекордних температур Фото: Турист у Римі 11 липня (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У південних країнах Європи почалася спека, яка може побити рекорди температур. Очікується, що в Італії температура може сягнути 49 градусів.

У деяких регіонах оголосили червоний рівень небезпеки, оскільки через спеку люди почали втрачати свідомість, а один дорожній працівник помер, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euronews.com.

Екстремальну спеку пов’язують із антициклоном "Цербер", який рухається через континент із Сахари. Синоптики прогнозують, що в Італії температура сягатиме 48,8 градусів, більше 40 градусів буде в Іспанії, Франції, Греції, Хорватії та Туреччини. Екстремальна хвиля охопить Європу приблизно на 2 тижні.

Через спеку 10 італійських міст, включаючи Рим, Болонью та Флоренцію, оголосили червоний рівень небезпеки. Днями 44-річний працівник дорожньої служби в Італії втратив свідомість на роботі та вмер. Раніше кілька туристів втратили свідомість від теплового удару.

У Греції найближчими днями очікується спека до 44 градусів. Влада заборонила доступ до лісів, а муніципалітети відкрили зони з кондиціонерами в громадських будівлях.

Температура на Кіпрі може піднятися до 42 градусів, у Сербії та Румунії – до 39 градусів. У деяких частинах Хорватії очікується 38 градусів, у Франції – 37 градусів до кінця тижня. У суботу в Празі температура може досягти 36 градусів.

Червоний рівень небезпеки. У європейських країнах готуються до рекордних температурФото: В Італії очікують найбільшу спеку (gettyimages.com)

В Іспанії через кілька днів спека може досягти позначки 45 градусів. В одному з регіонів країни у вівторок із супутника зафіксували, що поверхня нагрілася до 60 градусів.

Минулого року в Європі через спеку померли 61 672 людини. Найбільше випадків було в Італії було найбільше (18 010), в Іспанії – 11 324, а в Німеччині – 8 173. Фахівці побоюються, що цього літа спека може спричинити набагато більше смертей.

Нагадаємо, ми писали, що пасажирів у Європі попереджають про проблеми в аеропортах.

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