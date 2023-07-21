Прогреет до +32, но местами дожди с грозами: погода на сегодня

Сегодня в Украине переменная облачность. Ночью по всей территории, кроме запада, днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днем 28-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Днем без осадков.

Температура по Киеву ночью 15-17°, днем 23-25°, по области ночью 12-17°, днем 22-27°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Европе готовятся к рекордным температурам

В некоторых регионах объявили красный уровень опасности, поскольку из-за жары жители начали терять сознание, один человек погиб. Ожидается, что в Италии температура может достигнуть 49 градусов.

К тому же, РБК-Украина рассказывало, как экстремальные температуры влияют на туризм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.