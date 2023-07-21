RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прогреет до +32, но местами дожди с грозами: погода на сегодня

Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Погода в Украине 21 июля обещает быть жаркой. Однако в некоторых областях возможны дожди и грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в Украине переменная облачность. Ночью по всей территории, кроме запада, днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-17°, днем 22-27°; в южной части ночью 18-23°, днем 28-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Ночью ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Днем без осадков.

Температура по Киеву ночью 15-17°, днем 23-25°, по области ночью 12-17°, днем 22-27°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Европе готовятся к рекордным температурам

В некоторых регионах объявили красный уровень опасности, поскольку из-за жары жители начали терять сознание, один человек погиб. Ожидается, что в Италии температура может достигнуть 49 градусов.

К тому же, РБК-Украина рассказывало, как экстремальные температуры влияют на туризм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в Киеве