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Прогріє до +21, але місцями можливий дощ з грозою: прогноз погоди на сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У середу, 3 травня, температура повітря в Україні підніметься до +21 градуса. При цьому в деяких областях можливі дощі з грозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Вночі у Волинській, Рівненській, а вдень у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. При цьому на решті території мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°, у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17° (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°).

Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°. Вітер південний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.

Окрім того, цьогорічний квітень увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.

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