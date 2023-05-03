Прогріє до +21, але місцями можливий дощ з грозою: прогноз погоди на сьогодні

Вночі у Волинській, Рівненській, а вдень у західних та Житомирській областях буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. При цьому на решті території мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°, у більшості західних областей вночі 4-9°, вдень 12-17° (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°).

Вітер переважно південний (в західних областях з переходом північно-західний), 5-10 м/с.

Погода в Київській області

В області прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 16-21°. У Києві вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°. Вітер південний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.

Окрім того, цьогорічний квітень увійшов до топ-10 за кількістю опадів в історії Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.