Прогреет до +21, но местами возможен дождь с грозой: прогноз погоды на сегодня

Ночью в Волынской, Ровенской, а днем в западных и Житомирской областях облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. При этом на остальной территории переменная облачность, осадки не ожидаются.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 16-21°, в большинстве западных областей ночью 4-9°, днем 12-17° (на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 8-13°).

Ветер преимущественно южный (в западных областях с переходом северо-западный), 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области прогнозируют переменную облачность, без осадков.

Температура по области ночью 2-7° тепла, днем 16-21°. В Киеве ночью 5-7° тепла, днем около 20°. Ветер южный, 5-10 м/с.

Напомним, синоптики дали прогноз на май.

Кроме того, в этом году апрель вошел в топ-10 по количеству осадков в истории Киева.

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