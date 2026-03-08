Прогріє до +15, опади не очікується: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 8 березня, буде тепло, місцями повітря прогріється до +15. Водночас опади не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вдень 7-12° тепла. У західних областях до 15°, на північному сході та сході країни 3-8° тепла.
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень 7-12° тепла, у Києві вночі 8-10° тепла.
