Прогреет до +15, осадки не ожидаются: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 7-12° тепла. В западных областях до 15°, на северо-востоке и востоке страны 3-8° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 7-12° тепла, в Киеве ночью 8-10° тепла.