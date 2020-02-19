Кульчицкий: "Прогресстех" делает все, чтобы украинские инженеры не уезжали из страны

Группа компаний "Прогресстех" делает все возможное, чтобы отечественные ученые не уезжали из страны, а работали над развитием технологий в Украине. Об этом заявил глава совета директоров "Прогресстех" Владимир Кульчицкий в ходе встречи с учеными Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени И.Сикорского", передает РБК-Украина.

"Мы постарались сделать все, чтобы здесь работал Boeing, чтобы украинские инженеры находили себе работу в Украине, чтобы они не уезжали в Польшу и в другие страны, а работали здесь, получали заработную плату", - сказал Кульчицкий.

По его словам, при поддержке "Прогресстех-Украина", на базе КПИ был открыт совместный учебный центр, в котором оборудованы два учебных класса. Его открытию способствовал вице-президент по инженерии инженерно-конструкторского центра корпорации Boeing в штате Вашингтон Тодд Зарфос, которому присвоили звание почетного доктора НТУУ КПИ им. И. Сикорского.

В свою очередь, ректор университета Михаил Згуровский отметил, что компания Boeing совместно с компанией "Прогресстех-Украина" являются стратегическими партнерами университета и благодаря этому сотрудничеству, в частности, были запущены в космос два украинских спутника.

Как писало РБК-Украина, ранее инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT-обеспечения для аэрокосмической сферы.

Кроме того, в компании рассказали, что команда украинских инженеров участвовала в проектировании самолетов нового семейства Boeing.

До этого специалисты компании реализовали ряд демонстрационных проектов по созданию востребованных в области программных продуктов и приложений. Первым их проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирования интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.

Напомним, группа компаний со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) работает на мировом рынке инжиниринговых услуг с 1991 года. В ее состав входят украинский партнер Boeing "Прогресстех Украина", "Тукана Инжиниринг Украина".

Компания участвует в создании самолетов Гольфстрим по заказу Spirit, а также Соupi Inc, разрабатывает программное обеспечение в области моделирования материалов, которая работает по контрактам с различными организациями США, от NASA до фармацевтических компаний.