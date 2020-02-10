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Украинцы присоединились к американским разработчикам ПО для аэрокосмической сферы

Новости » Телеком & IT     10.02.2020 - 22:42
Украинцы присоединились к американским разработчикам ПО для аэрокосмической сферы
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT обеспечения для аэрокосмической сферы

Инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT-обеспечения для аэрокосмической сферы. Об этом в компании сообщили на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

“Профессиональные качества украинских программистов с использованием современных технологий в области проектного менеджмента, преумноженные накопленными знаниями “Прогресстех-Украина“, позволили получить компании первый портфель IT заказов, а также статус официального поставщика инженерных услуг крупнейшего игрока аэронавигационного сектора“, - заявили в компании.

Ранее специалисты Progresstechgroup реализовала ряд демонстрационных проектов по созданию востребованных в отрасли программных продуктов и приложений.

Кроме того, по информации компании, первым проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирование интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.

Как писало ранее РБК-Украина, команда украинских инженеров Progresstechgroup приняла участие в проектировании самолетов нового семейства Boeing.

Сообщалось, что группа компаний со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) работает на мировом рынке инжиниринговых услуг с 1991 года. В ее состав входят украинский партнер Boeing “Прогресстех Украина“, ”Тукана Инжиниринг Украина“, участвующая в создании самолетов Гольфстрим по заказу Spirit, а также Сoupi Inc, которая разрабатывает программное обеспечение в области моделирования сыпучих материалов, и работающая по контрактам с различными организациями США, от NASA до фармацевтических компаний.

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