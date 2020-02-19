Кульчицький: "Прогресстех" робить все, щоб українські інженери не виїжджали з країни

Група компаній "Прогрестех" робить все можливе, щоб вітчизняні вчені не їхали з країни, а працювали над розвитком технологій в Україні. Про це заявив голова ради директорів "Прогрестех" Володимир Кульчицький в ході зустрічі з ученими Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені.Сікорського", передає РБК-Україна.

"Ми постаралися зробити все, щоб тут працював Boeing, щоб українські інженери знаходили собі роботу в Україні, щоб вони не їхали в Польщу і в інші країни, а працювали тут, отримували заробітну плату", - сказав Кульчицький.

За його словами, за підтримки "Прогрестех-Україна", на базі КПІ був відкритий спільний навчальний центр, в якому обладнані два навчальні класи. Його відкриттю сприяв віце-президент з інженерії інженерно-конструкторського центру корпорації Boeing в штаті Вашингтон Тодд Зарфос, якому присвоїли звання почесного доктора НТУУ КПІ їм. В. Сікорського.

У свою чергу, ректор університету Михайло Згуровський зазначив, що компанія Boeing спільно з компанією "Прогрестех-Україна" є стратегічними партнерами університету і завдяки цій співпраці, зокрема, були запущені в космос два українських супутника.

Як писало РБК-Україна, раніше інженери Progresstechgroup приступили до розробки IT-забезпечення для аерокосмічної сфери.

Крім того, у компанії розповіли, що команда українських інженерів брала участь у проектуванні літаків нового сімейства Boeing.

До цього фахівці компанії реалізували ряд демонстраційних проектів по створенню затребуваних в області програмних продуктів та програм. Першим їхнім проектом в аерокосмічній сфері стало прототипування інтерфейсів технічної та архітектурної валідації, а також розробка human-in-the-loop системи оцінювання.

Нагадаємо, група компаній зі штаб-квартирою в Х'юстоні (США) працює на світовому ринку інжинірингових послуг з 1991 року. До її складу входять український партнер Boeing "Прогрестех Україна", "Тукана Інжиніринг Україна".

Компанія бере участь у створенні літаків Гольфстрім на замовлення Spirit, а також Соирі Inc, розробляє програмне забезпечення в області моделювання матеріалів, яка працює за контрактами з різними організаціями США, від NASA до фармацевтичних компаній.