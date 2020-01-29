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В "Прогресстех-Украина" рассказали об опыте работы с Boeing

Новости » Промышленность     29.01.2020 - 14:00
В "Прогресстех-Украина" рассказали об опыте работы с Boeing
Фото: Татьяна Бычкова (пресс-служба компания)

Украинские инженеры участвовали в проектировании первого летнего экземпляра 777Х

Команда украинских инженеров участвовала в проектировании самолетов нового семейства Boeing. Об этом сообщила заместитель директора по связям с общественностью "Прогресстех-Украина" Татьяна Бычкова в интервью Delo.ua.

"Самолет 777X - новейший из серии дальнемагистральных самолетов Boeing, и мы гордимся, что целая команда наших инженеров причастна к этому самолету. Мы участвовали в моделировании и прочностном анализе конструкций элементов планера и ряде других работ", - отметила Бычкова.

По ее словам, опыт работы с такими мировыми авиакомпаниями как Boeing позволяет компании получать уникальный опыт и повышать квалификацию своих инженеров.

"Наши инженеры получили уникальный опыт работы на самом современном проекте, с самыми современными технологиями, а значит их квалификация повысилась", - добавила Бычкова.

Напомним, 25 января 2020 года широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно завершил первый полет крупнейшего в мире двухмоторного лайнера. После этого полета начинается год испытаний до поступления нового Boeing 777X на межконтинентальную службу в 2021 году.

"Прогресстех-Украина" основана в 2007 году. Компания предоставляет инженерные услуги ведущим мировым производителям авиатехники, разрабатывает программное обеспечение и проектные решения для предприятий транспортной и промышленной инфраструктуры. Основным партнером и заказчиком является компания Boeing.

В "Прогресстех-Украина" работает свыше 700 высококвалифицированных сотрудников, более 60 из которых вернулись в Украину для работы в инженерных проектах компании.

В &quot;Прогресстех-Украина&quot; рассказали об опыте работы с Boeing

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