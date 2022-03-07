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Есть прогресс в поставках оружия. Резников обещает "сюрприз" войскам РФ

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Киев, Понедельник 07 марта 2022 09:17
Есть прогресс в поставках оружия. Резников обещает "сюрприз" войскам РФ Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Украина добилась значительного прогресса в поставках оружия и боеприпасов из-за рубежа. Это должно стать "сюрпризом" для войск Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Алексея Резникова.

По его словам, поступило уже более 20 000 обращений от иностранных добровольцев, готовых приехать в Украину, чтобы воевать против россиян.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов - это деликатный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс. Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тысяч шлемов и бронежилетов", - отметил он.

Резников добавил, что Украина "перехватывает" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО.

"Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное - чтобы было удобно бить врага", - добавил министр.

Напомним, ранее Украина подала новый запрос в Германию на поставки танков, боевых вертолетов и кораблей.

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