Прогресс диалога между Россией и НАТО отсутствует, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией. Альянс проводит большую работу в этом направлении.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Diario de Noticias.
Одним из примеров попытки укрепить диалог с Россией он назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 года.
"Отношения НАТО с Россией находятся на низком уровне. Я сожалею об этом, я много работал над укреплением диалога с РФ", - заявил Столтенберг.
РБК-Украина рассказывало о том, что НАТО выслало 8 дипломатов России.
В частности сообщалось о том, что Столтенберг призвал страны НАТО поддержать взаимодействие с Российской Федерацией, чтобы избежать холодной войны.