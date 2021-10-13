Прогрес діалогу між Росією і НАТО відсутній, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про відсутність прогресу в діалозі між альянсом і Росією. Альянс проводить велику роботу в цьому напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Diario de Noticias .

Одним із прикладів спроби зміцнити діалог з Росією він назвав зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2021 року.

"Відносини НАТО з Росією знаходяться на низькому рівні. Я шкодую про це, я багато працював над зміцненням діалогу з РФ", - заявив Столтенберг.