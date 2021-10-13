Прогресс диалога между Россией и НАТО отсутствует, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии прогресса в диалоге между альянсом и Россией. Альянс проводит большую работу в этом направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Diario de Noticias .

Одним из примеров попытки укрепить диалог с Россией он назвал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2021 года.

"Отношения НАТО с Россией находятся на низком уровне. Я сожалею об этом, я много работал над укреплением диалога с РФ", - заявил Столтенберг.