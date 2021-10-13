Прогрес діалогу між Росією і НАТО відсутній, - Столтенберг
Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про відсутність прогресу в діалозі між альянсом і Росією. Альянс проводить велику роботу в цьому напрямку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Diario de Noticias.
Одним із прикладів спроби зміцнити діалог з Росією він назвав зустріч з Міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2021 року.
"Відносини НАТО з Росією знаходяться на низькому рівні. Я шкодую про це, я багато працював над зміцненням діалогу з РФ", - заявив Столтенберг.
РБК-Україна розповідало про те, що НАТО вислало 8 дипломатів Росії.
Зокрема, повідомлялось про те, що Столтенберг закликав країни НАТО підтримати взаємодію з Російською Федерацією, щоб уникнути холодної війни.