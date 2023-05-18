"Програв у хованки". Міноборони показало знищений танк росіян під Херсоном

Українські військові в селі Гола Пристань Херсонської області помітили, що в одному з ангарів переховується ворожий танк та знешкодили його.

"Одного разу російський танк і українська армія грали в хованки. Російський танк сховався в ангарі, але все одно програв", - йшлось в повідомленні Міноборони.

Зазначимо, що Гола Пристань розташована поблизу Дніпра на лівому березі Херсонської області, який перебуває під контролем окупантів. Херсон та правий берег області були звільнені на початку листопада 2022 року, після цього вони регулярно обстрілюються росіянами, зокрема, з Голої Пристані.

Нагадаємо, протягом останньої доби спецпризначенці СБУ за допомогою дронів знищили понад 10 одиниць російської техніки.

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