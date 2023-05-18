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"Проиграл в прятки". Минобороны показало уничтоженный танк россиян под Херсоном

Фото: Минобороны показало уничтоженный танк россиян (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты пытались спрятать свой танк в одном из ангаров в Херсонской области. Но украинские военные его все равно нашли и уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Украины.

Украинские военные в селе Голая Пристань Херсонской области заметили, что в одном из ангаров скрывается вражеский танк и обезвредили его.

"Однажды российский танк и украинская армия играли в прятки. Российский танк скрылся в ангаре, но все равно проиграл", - говорилось в сообщении Минобороны.

Отметим, что Голая Пристань расположена вблизи Днепра на левом берегу Херсонской области, который находится под контролем оккупантов. Херсон и правый берег области были освобождены в начале ноября 2022 года, после чего они регулярно обстреливаются россиянами, в частности, из Голой Пристани.

Напомним, в течение последних суток спецназовцы СБУ с помощью дронов уничтожили более 10 единиц российской техники.

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