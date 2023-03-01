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Військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (супутникові знімки)

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Середа 01 березня 2023 20:02
Військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (супутникові знімки) Фото: військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (t.me/svoboda_radio)
Автор: Тетяна Степанова

Супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало "Радіо Свобода", свідчать про те, що російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На знімку можна побачити одну з можливих баз російської армії в санаторії "Гопрі" у місті Гола Пристань. Там окупанти вирили численні окопи та збудували укріплення.

Військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (супутникові знімки)

Також "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки позицій російської артилерії на захід від Голої Пристані, між селами Забарине та Стара Збур'ївка. З цих позицій окупанти також обстрілюють Херсон.

Військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (супутникові знімки)Військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (супутникові знімки)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що минулої доби російські окупанти 86 разів били по Херсону та області. Зокрема, Херсон був атакований 9 разів, за добу загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення.

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