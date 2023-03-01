Військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (супутникові знімки)

Супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало "Радіо Свобода", свідчать про те, що російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

На знімку можна побачити одну з можливих баз російської армії в санаторії "Гопрі" у місті Гола Пристань. Там окупанти вирили численні окопи та збудували укріплення.

Також "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки позицій російської артилерії на захід від Голої Пристані, між селами Забарине та Стара Збур'ївка. З цих позицій окупанти також обстрілюють Херсон.