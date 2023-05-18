Бійці СБУ за добу знищили дронами понад 10 одиниць російської техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Наші оператори ударних дронів з Центру спецоперацій "А" щодня відправляють "до Кобзона" колони росіян разом із танками й гарматами", - повідомили в СБУ.

За її даними, за добу було знищено:

САУ "МСТА-С";

танк;

БМП-3;

протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";

РЕБ;

6 одиниць транспортної техніки;

15 окупантів.

Таким чином, бійці СБУ знищили одразу 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом.

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