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Бійці СБУ за добу знищили дронами понад 10 одиниць російської техніки

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Україна, Четвер 18 травня 2023 17:03
Бійці СБУ за добу знищили дронами понад 10 одиниць російської техніки Фото: СБУ за допомогою дронів знищила 11 одиниць російської техніки (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Протягом останньої доби спецпризначенці СБУ за допомогою дронів знищили понад 10 одиниць російської техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

"Наші оператори ударних дронів з Центру спецоперацій "А" щодня відправляють "до Кобзона" колони росіян разом із танками й гарматами", - повідомили в СБУ.

За її даними, за добу було знищено:

  • САУ "МСТА-С";
  • танк;
  • БМП-3;
  • протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";
  • РЕБ;
  • 6 одиниць транспортної техніки;
  • 15 окупантів.

Таким чином, бійці СБУ знищили одразу 11 одиниць техніки.

Нагадаємо, ЗСУ під час штурму створили плацдарм для подальшого наступу під Бахмутом.

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