В Україні розширили програму часткової компенсації збитків бізнесу - на пошкоджену або знищену внаслідок обстрілів РФ будівельну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту у Facebook.
Українцям розповіли, що Кабінет міністрів розширив програму часткової компенсації збитків бізнесу - на пошкоджену або знищену внаслідок російських обстрілів будівельну техніку.
Тепер програма охоплює не тільки:
Отримати часткову компенсацію можна також за пошкоджені або знищені:
Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник наголосив, що бізнес, який зазнає втрат через війну і забезпечує збереження та відновлення інфраструктури, не залишатиметься без підтримки держави.
Він нагадав, що після російських ударів потрібно швидко:
Посадовець зауважив, що бригади будівельних компаній працюють і виконують ці роботи під загрозою повторних обстрілів, тому "втрата навіть одного екскаватора чи навантажувача може зупинити роботи на об'єкті".
"Саме тому ми включили будівельну техніку до програми компенсації. Це допоможе підприємствам покрити частину збитків і продовжити роботи, на які чекає громада", - наголосив він.
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У Мінінфраструктури повідомили, що загалом програма часткової компенсації збитків бізнесу передбачає:
"Компенсація допоможе підприємствам частково покрити збитки та продовжити відновлювальні роботи", - підсумували у прес-службі відомства.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що уряд розширив страхування бізнесу на бензовози, вантажівки та сільгосптехніку.
Крім того, ми пояснювали, який новий механізм компенсацій воєнних збитків підприємцям розробляє Україна.
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