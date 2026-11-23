Что теперь охватывает программа компенсаций

Украинцам рассказали, что Кабинет министров расширил программу частичной компенсации ущерба бизнесу - на поврежденную или уничтоженную в результате российских обстрелов строительную технику.

Теперь программа охватывает не только:

производственные здания;

склады;

оборудование.

Получить частичную компенсацию можно также за поврежденные или уничтоженные:

экскаваторы и погрузчики;

бульдозеры и дорожные катки;

асфальтоукладчики;

бетононасосы и другую специальную технику.

Правительство расширило программу компенсаций бизнесу за военные убытки (инфографика: facebook.com/Ministry.for.infrastructure)

Чем важно для бизнеса и громад это изменение

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник подчеркнул, что бизнес, который несет потери из-за войны и обеспечивает сохранение и восстановление инфраструктуры, не будет оставаться без поддержки государства.

Он напомнил, что после российских ударов нужно быстро:

восстанавливать движение;

ремонтировать мосты;

разбирать завалы;

защищать критическую инфраструктуру.

Чиновник отметил, что бригады строительных компаний работают и выполняют эти работы под угрозой повторных обстрелов, поэтому "потеря даже одного экскаватора или погрузчика может остановить работы на объекте".

"Именно поэтому мы включили строительную технику в программу компенсации. Это поможет предприятиям покрыть часть убытков и продолжить работы, которых ждет громада", - подчеркнул он.

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Что предусматривает программа компенсации убытков

В Мининфраструктуры сообщили, что в целом программа частичной компенсации убытков бизнесу предусматривает:

лимит до 30 млн гривен компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество на определенных территориях повышенного риска - сумма компенсации зависит от размера подтвержденного прямого ущерба (лимит действует для одного предприятия за весь период действия программы);

за поврежденное или уничтоженное имущество на определенных территориях повышенного риска - сумма компенсации зависит от размера подтвержденного прямого ущерба (лимит действует для одного предприятия за весь период действия программы); лимит до 5 млн гривен в год - на частичную компенсацию страхования от военных рисков на всей подконтрольной Украине территории (лимит охватывает все договоры страхования предприятия по программе).

"Компенсация поможет предприятиям частично покрыть убытки и продолжить восстановительные работы", - подытожили в пресс-службе ведомства.